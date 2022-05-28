سوريا.. ترحيل 4 سيدات ألبانيات و9 أطفال من عائلات مقاتلين أجانب

وكالات

قال مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، إن 4 نساء ألبانيات و9 أطفال، من عائلات مقاتلين أجانب، سيتم ترحيلهم من معسكر بسوريا.

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، كتب الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر، وهو أيضا المسؤول عن التفاوض مع الدول الأجنبية بشأن إعادة مواطنيها، أنه "تم تسليم 13 ألبانيا (4 نساء و 9 أطفال) من عائلات تنظيم داعش إلى وفد حكومي ألباني رسمي".

كما نشر صورة مع رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في ألبانيا ألبان دوتاي.

ولم تؤكد الحكومة الألبانية النبأ، لكن مسؤولا تحدث دون الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، قال إن "الألبان العائدين من المتوقع أن يصلوا في وقت متأخر من ليل الجمعة".

وأعيد 25 من النساء والأطفال الألبانيين الذين انضم أزواجهم وآباؤهم إلى تنظيم "داعش" وقتلوا غالبا في القتال، في ثلاث مجموعات سابقة، آخرها في يوليو 2021.

ولم تحدد السلطات عدد الألبان الذين ما زالوا في معسكرات الاعتقال في سوريا، واكتفت بالقول إنه تم تحديد هويتهم.

ويقول أقاربهم في ألبانيا إن 52 طفلا لا يزالون في سوريا، من بينهم 13 تم ترحيلهم يوم الجمعة.