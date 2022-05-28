وقال السفير ياسر عثمان، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط،: "وصلت ظهر اليوم رحلة مصر للطيران ورحلة الطيران المغربي، وعلى متنهما أكثر من 250 مشجعا مصريا، وستتوالى وصول رحلات نقل المشجعين المصريين تباعا".

وأضاف: "قمت باستقبال المشجعين المصريين مع أعضاء السفارة، وتم إنهاء الإجراءات لهم في أقل من ساعتين من خلال الآلية المتفق عليها مع الجانب المغربي، حيث منح تأشيرات مجانية للجميع وفقا للقوائم المرسلة من قبل النادي الأهلي، كما تم إعطاء الجميع تذاكر مجانية للمباراة".

وأشار السفير ياسر عثمان إلى أن المشجعين غادروا بالفعل المطار متوجهين إلى فنادقهم.

وفيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بحضور جمهور الأهلي مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال السفير ياسر عثمان إن جمهور الأهلي سيكون له مدرج خاص به بمداخل منفصلة، وسيتم تأمين المدرج بشكل كامل من قبل الأمن المغربي.

وحول الجالية المصرية المتواجدة في المغرب، أوضح السفير عثمان أنه سيتم اليوم فتح منفذ لبيع التذاكر للجالية المصرية في مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم منح التذاكر مجانا بجواز السفر المصرى.

وأشاد السفير ياسر عثمان ،في ختام تصريحاته، بالجانب المغربي، مشيرا إلى أنه قدم تسهيلات كبيرة للمشجعين المصريين، فضلا عن تعاونه المميز مع السفارة المصرية، انطلاقا من العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين.