أكد السفير ياسر عثمان سفير مصر لدى المغرب، أن أول رحلة لمشجعي فريق النادي الأهلي وصلت إلى مطار الدار البيضاء ظهر اليوم /السبت/، لحضور مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين النادى الأهلي والوداد المغربي المقررة مساء بعد غد /الإثنين/ على ملعب محمد الخامس.
وقال السفير ياسر عثمان، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط،: "وصلت ظهر اليوم رحلة مصر للطيران ورحلة الطيران المغربي، وعلى متنهما أكثر من 250 مشجعا مصريا، وستتوالى وصول رحلات نقل المشجعين المصريين تباعا".
وأضاف: "قمت باستقبال المشجعين المصريين مع أعضاء السفارة، وتم إنهاء الإجراءات لهم في أقل من ساعتين من خلال الآلية المتفق عليها مع الجانب المغربي، حيث منح تأشيرات مجانية للجميع وفقا للقوائم المرسلة من قبل النادي الأهلي، كما تم إعطاء الجميع تذاكر مجانية للمباراة".
وأشار السفير ياسر عثمان إلى أن المشجعين غادروا بالفعل المطار متوجهين إلى فنادقهم.
وفيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بحضور جمهور الأهلي مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال السفير ياسر عثمان إن جمهور الأهلي سيكون له مدرج خاص به بمداخل منفصلة، وسيتم تأمين المدرج بشكل كامل من قبل الأمن المغربي.
وحول الجالية المصرية المتواجدة في المغرب، أوضح السفير عثمان أنه سيتم اليوم فتح منفذ لبيع التذاكر للجالية المصرية في مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم منح التذاكر مجانا بجواز السفر المصرى.
وأشاد السفير ياسر عثمان ،في ختام تصريحاته، بالجانب المغربي، مشيرا إلى أنه قدم تسهيلات كبيرة للمشجعين المصريين، فضلا عن تعاونه المميز مع السفارة المصرية، انطلاقا من العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين.
من ناحية أخرى، نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانباً من بدء عملية توزيع التذاكر على الجالية المصرية وجمهور الأهلي فى المغرب، حيث يتواجد مندوب النادى فى منطقة أوازيس - مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء، لتسليم الراغبين من الجالية المصرية بالمغرب فى حضور مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا تذاكر مباراة الأهلى والوداد المغربى.
ووجه النادي الأهلي الدعوة إلى جماهيره وكل الجماهير المصرية الموجودة فى المدن المغربية المختلفة لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا الاثنين المقبل فى الثامنة مساءً بتوقيت المغرب على مركب محمد الخامس
وأكد النادي أن دعوته تشمل جميع المصريين المقيمين في المغرب ومن يرغب في تلبية الدعوة لمؤازرة فريق الأهلي في هذه المباراة عليه أن يتوجه بمنطقة أوازيس - مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء، وسوف يتسلم تذكرة المباراة فور حضوره مباشرة بموجب صورة جواز السفر المصري.
ويتواجد في المكان المشار إليه ابتداءً من صباح اليوم، السبت، مندوب من النادي الأهلي يقوم بالاطلاع على صورة جواز السفر وتسليم تذكرة المباراة لأي فرد من الجماهير المصرية يرغب في مساندة الأهلي.
ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.
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