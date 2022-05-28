زحام شديد في سرادق عزاء ضحايا مذبحة الريف الأوروبي "فيديو"

كتب عبد الله محمود

يواصل الأهالى من برقاش والقرى المجاورة توافدهم على سرادق تلقى العزاء المقام حاليا فى قرية برقاش بمنشأة القناطر فى الجيزة، لتقديم واجب العزاء فى وفاة مزارع وابنتيه وحفيديه.

واتشحت قرية برقاش بالسواد منذ وقوع الحادث الأليم داخل مزرعة بمنطقة الريف الأوروبى بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وودع عشرات الآلاف من المواطنين مساء أمس الجمعة فى جنازة مهيبة جثامين مزارع يبلغ من العمر 54 عاما وابنتيه و2 من أحفاده إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة فى برقاش.

وأكد بيان لوزارة الداخلية مساء أمس القبض على الجانى بعد هروبه إلى سوهاج مسقط رأسه، وأفاد بيان الداخلية أن خلافات اجتماعية دفعت المتهم للتخلص من المجنى عليه و4 من أسرته؛ وقررت النيابة العامة اليوم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت التحريات التكميلية واستعجلت تقرير الصفة التشريحية لمعرفة السباب المؤدية للوفاة على وجه الدقة وطريق ارتكاب الجريمة التى هزت الضمير الإنسانى منذ الإعلان عنها.