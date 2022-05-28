رواج سياحى وإقبال كبير للأفواج السياحية من مختلف دول العالم للأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، خلال تلك الأيام حالة من الرواج السياحى من الأفواج السياحية من حول العالم، وسط توقعات بموسم سياحي صيف جيد نتيجة المشروعات السياحية القومية فى مختلف أرجاء الأقصر وبعد حفل افتتاح طريق الكباش الذي أبهر العالم خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد، تشهد معابد الكرنك والأقصر، حالة من الإقبال السياحى المميز للأفواج السياحية من حول العالم، رغم حرارة الطقس، حيث يتوافد السياح للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة والمشروعات المتميزة التى تمت مؤخراً داخل المعبد لتطويره وتجميله أمام الضيوف.

يقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، إنه يتم العمل على قدم وساق فى المشروعات القومية داخل الكرنك، وذلك لخدمة حركة السياحة من حول العالم، حيث إنه تشهد المعابد زيارات مميزة من السياح من الجنسيات المختلفة بينهم سياح من دول "روسيا وأوكرانيا وألمانيا وإسبانيا وألمانيا، بجانب عدد من الجنسيات العربية وأبناء الخليج.

ويضيف صلاح الماسخ لـ"اليوم السابع"، أنه تعتبر معابد الكرنك أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذي كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات"، موضحاً إن معابد الكرنك بنيت على مدار مئات السنين، فهى عبارة عن مجموعة من المعابد والمقاصير وعدد من الأبهاء والمسلات والتماثيل، التي أهدت إلى ثالوث طيبة المقدس وعلى رأسهم آمون رع رب الإمبراطورية المصرية آنذاك، واستمر تكريس وبناء وتشييد هذه الآثار لمدة 2000 سنة، والمساحة الكلية لمعابد الكرنك 247 فدانًا للمجموعة الأثرية التى تسمى الكرنك، أما معبد أمون فقط بملحقاته عبارة عن 46 فدانًا.

ومن جانبه صرح الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن حركة السياحة والطلب على الأقصر تشير إلى أن الموسم السياحي الصيفي المقبل هو الأفضل منذ عام 2011، خاصة بعد توالي الاكتشافات الأثرية، وذلك فى حصاد نتائج احتفالية طريق المواكب التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن السوق الاسكندنافية والإيطالية بدأت في العودة بقوة، وكذلك السوق الفرنسية العائدة بعد إحجام اقترب من 10 سنوات مع توقعات بمزيد من رحلات الطيران الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمد عثمان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة طالبت الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بفتح المقاصد الأثرية بالبر الغربي ليلا للسائحين، نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، موضحاً أن المقاصد الأثرية المطلوب فتحها ليلا للزيارة بالبر الغربي، هي وادي الملوك، معبد حتشبسوت، معبد هابو، معبد الرامسيوم، وذلك حتى يتمكن السياح المتواجدون بالأقصر حاليا من زيارتها، مشيراً إلى أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تتحول الأقصر إلى متحف مفتوح، وكذلك إضاءة جبل القرنة ليلا، الذي أصبح بمثابة كتلة ذهبية، فإن فتح المقاصد الأثرية ليلا يدعم بشكل قوي فكرة المتحف المفتوح، حيث أن ذلك يمنح الفرصة للسياح لزيارتها ليلا تفاديا لإحجام بعض السائحين للزيارة خلال فترة النهار نتيجة لإرشادات دولهم فيما يتعلق بتفادي درجات الحرارة المرتفعة وما قد يترتب عليها.



الأقصر تشهد حالة من الرواج السياحى والإقبال المميز للأفواج السياحية (1)



الأقصر تشهد حالة من الرواج السياحى والإقبال المميز للأفواج السياحية (2)



الأقصر تشهد حالة من الرواج السياحى والإقبال المميز للأفواج السياحية (3)



الأقصر تشهد حالة من الرواج السياحى والإقبال المميز للأفواج السياحية (4)