رصد أول إصابة بجدرى القرود فى أيرلندا

كتب محمد جمال

أعلنت وكالة الصحة في أيرلندا، السبت، تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدرى القردة فى البلاد، وقالت مؤسسة الخدمات الصحية في بيان إنه يجرى أيضا التحقق من حالة أخرى يشتبه بها.

وأعلنت حوالى 20 دولة لا يتوطن فيها جدرى القرود عن رصد بؤر للمرض الفيروسي، مع تسجيل أكثر من 200 حالة إصابة مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.

وجدري القرود لديه فترة حضانة تصل إلى 21 يوما، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. ويقول علماء الأوبئة إن عدد الحالات في جميع أنحاء العالم يشير إلى تفشي المرض منذ أسابيع أو حتى أشهر.

ويظهر جدري القرود عادةً بأعراض تشمل الحمى والصداع وآلام العضلات والقشعريرة والإرهاق وتضخم الغدد الليمفاوية. ثم يتطور المرض إلى طفح جلدي يمكن أن ينتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم مثل الوجه أو العينين أو اليدين أو القدمين أو الفم أو الأعضاء التناسلية.

ولا ينتقل الفيروس بسهولة مثل فيروس سارس-كوف-2 الذي حفز جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم. ويعتقد الخبراء أن التفشي الحالي لمرض جدري القرود ينتشر من خلال الاحتكاك المباشر بجلد شخص مصاب بطفح جلدي نشط، وذلك من شأنه أن يسهل احتواء انتشاره بمجرد تحديد الإصابة.