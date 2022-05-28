رئيس مياه الشرب بأسوان يتفقد محطة المعالجة الثلاثية بالحاجر لسرعة بدء الأعمال

أسوان – صلاح المسن

أجرى العميد مهندس يحى عبد المنعم أبوزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان. جولة تفقدية بمحطة المعالجة الثلاثية بالحاجر بمركز إدفو شمال محافظة أسوان وعملية التوسعات بها بحضور مقاول العملية والاستشارى لسرعة البدء الأعمال.

كما شملت الجولة زيارة بعض شوارع المدينة ومنها شارع الكنيسة وشارع السينما الاطمئنان على حالة الصرف الصحى بها.

كان قد عقد اجتماع تنسيقى برئاسة العميد مهندس يحى عبد المنعم أبوزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان لبدء الأعمال فى مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى الحاجر لطاقه ١٨٠٠٠ م/ يوم بمركز ادفو حضر الاجتماع وممثل الشركة القابضة ورئيس قطاع المشروعات بالشركة

من ناحية كان قد تفقد المهندس حازم محمد عضو المكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء، وفريق عمل وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، على مدار 4 أيام، المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بـ ٤ قرى بمركز كوم أمبو وهى قرى العباسية وحجازة والكفور وإقليت حيث يضموا 100 قرية وتابع ونجع وعزبة بإجمالى 175 ألف نسمة.

كما تفقد الوفد، قريتى بلانة والدكة بمركز نصر النوبة واللاتين يضمان 10 توابع بواقع 42 ألف نسمة، بالإضافة إلى قريتى غرب أسوان وغرب سهيل بمركز أسوان.

وأكد المهندس ناجح مصطفى، أن الجولة الميدانية شملت تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى بقرية حجازة ومجمع الخدمات بقرية الكفور حيث وصلت نسبة التنفيذ بهما إلى 85 %، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بسبيل أبو ناجى بقرية الكفور بنسبة تنفيذ 55%، علاوة على تفقد مشروع إنشاء وحدة تنمية الأسرة والطفولة بقرية فطيرة قبلى وهى عبارة عن حضانة وورش تدريب لمحو الأمية، بجانب عيادات لتنظيم الأسرة والعناية بالطفل حيث بلغت نسبة التنفيذ فيها إلى 40 %، فضلاً عن تفقد مشروع ( سكن كريم ) بقرية الكفور والذى يضم إنشاء 7 عمارات وبنسبة تنفيذ وصلت 30 %.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بقريتى بلانة والدكة فقد قام أعضاء وحدة حياة كريمة وعضو المكتب الفنى بمجلس الوزراء بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محطة مياه الشرب بنسبة تنفيذ 40 %، وبطاقة 1500 م3/يوم، كما تم المرور على موقع سوق بلانة والذى يجرى إنشاؤه على مساحة 1750 م2 بنسبة تنفيذ 60 %، ويضم 75 باكية وإستراحات ودورات مياه عمومية وكافتيريا، وتم كذلك المرور على مشروع الصرف الصحى ببلانة.

واستكمل ذلك بالمرور على مشروعات قرية الدكة والتى ضمت متابعة الأعمال الجارية بنقطة إسعاف دابود بنسبة تنفيذ 90 %، وأيضاً مدرسة عبد الستار ميرغنى بدابود، والمجمع الزراعى بالدكة بنسبة تنفيذ 85 %، ومجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 75 %، ومركز شباب كشتمنة بنسبة تنفيذ 90 %، مع متابعة مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بطول 15 كم، فيما تم البدء فى أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحى بواقع 4 آلاف وصلة وبطول 23 ألف متر.

وتم فى نفس الجولة متابعة الأعمال الجارية بمدرسة الدكة الإعدادية بنسبة تنفيذ 40 %، وتم التوصية بسحب الأعمال من الشركة المنفذة لتأخرها فى التنفيذ، وفى نفس السياق استكمل أعضاء وحدة حياة كريمة وعضو المكتب الفنى بمجلس الوزراء بتفقد مشروع الصرف الصحى بقريتى غرب أسوان وغرب سهيل التابعين لمركز أسوان حيث بلغت نسبة التنفيذ لأعمال الشبكات بالقريتين ما بين 10% إلى 25 %، وجارى العمل فى محطات المعالجة.