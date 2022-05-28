رئيس غينيا الاستوائية يؤكد أهمية عودة ليبيا لمكانتها في الاتحاد الإفريقي

أ ش أ

أكد رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ، أهمية عودة ليبيا لمكانتها في الاتحاد الإفريقي من خلال انضمامها لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد، مشيدا بدور المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على هامش أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

وفي سياق متصل، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي تنسيق المزيد من الجهود للتعاون الأمني، ومراقبة الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.