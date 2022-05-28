ختام الدورة التدريبية لتنمية مهارات التواصل ضمن أنشطة حياة كريمة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

اختتمت محافظة أسوان، فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة لتنمية مهارات التواصل والقيادة الفعالة وإدارة الاجتماعات وكتابة التقارير لمسئولى المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعلى مستوى المراكز الخمس، وكذا منسقى برنامج الغذاء العالمى (WFP) بالقرى المختلفة.

يأتى ذلك ضمن أنشطة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" وبإشراف من برنامج الغذاء العالمى وفقاً للبروتوكول الموقع بين البرنامج ووزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى فى هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الأغذية العالمى قام بتنفيذ عدد من الدورات لإكساب العاملين بالوحدات القروية مهارات الحاسب الآلى فى ظل منظومة التحول الرقمى.

ومن جانبهم، أشاد المتدربون بجهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمى لتنفيذ هذه الدورة التدريبية الهامة والهادفة والتى ساهمت بشكل مباشر فى رفع كفاءتهم وقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية ، مقدمين شكرهم للمشرفين والمدربين التابعين للبرنامج والذين قاموا بنقل خبراتهم فى مجال تنمية المهارات إلى المتدربين بكل دقة بشكل راقى ومتميز عبر نموذج المحاكاة الذى تم التدريب عليه، وقد تم تسليم شهادات إجتياز الدورة التدريبية للمتدربين.