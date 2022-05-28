حياة كريمة فى سوهاج.. 8 معلومات عن محطة صرف "بنى حميل" بتكلفة 74 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، هى فى المقام الأول مبادرة إنسانية بطبيعتها لأنها دائما ما تستهدف كل ما يمس حياة المواطن اليوم، لتوفير حياة كريمة له بمعنى الكلمة مبادرة الرئيس لم تغفل أى شيء حتى الصرف الصحى من أجل خلق بيئة نظيفة بالقرى والمراكز.



هذا الأمر يتضح من خلال مشروعات محطات الصرف الصحى المنتشرة فى كل مكان، ونأخذ منها على سبيل المثال لا الحضر محطة صرف صحى بنى حميل فى أقصى الجنوب الغربى من محافظة سوهاج، وتحديد بمركز البلينا والتى بدء التشغيل التجريبى بها بتكلفة 74 مليون جنيه تعرف عليها.



1 – محطة صرف بنى حميل تقع بقرية بنى حميل مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.



2 – التكلفة الإجمالية للمحطة 74 مليون جنيه تقريبا.



3 – المحطة تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



4 – المحطة كانت ضمن المشروعات المتعثرة منذ عام 2014 وتم تشغيلها ضمن المبادرة.



5 – مشروع الصرف الصحى بالقرية يخدم 40 ألف نسمة.



6 – المحطة تم إنشاؤها على مساحة 1275 مترا مربعا.



7 – الطاقة التصميمية للمحطة 320 لتر/ثانية.



8 – المحطة تشمل "شبكات انحدار بطول 20 كم بأقطار من 160 إلى 800 مم، وخط الطرد قطر 700مم بطول 7.1 كم.





محطة رفع صرف بني حميل بالبلينا (1)



محطة رفع صرف بني حميل بالبلينا (2)



محطة رفع صرف بني حميل بالبلينا (3)



محطة رفع صرف بني حميل بالبلينا (4)



محطة رفع صرف بني حميل بالبلينا (5)



محطة رفع صرف بني حميل بالبلينا (6)



محطة رفع صرف بني حميل بالبلينا (7)



محطة رفع صرف بني حميل بالبلينا (8)



محطة رفع صرف بني حميل بالبلينا (9)



محطة رفع صرف بني حميل بالبلينا (10)