حياة كريمة ببنى سويف.. مجمع خدمات حكومى ووحدة صحية بقرية صفط راشين ببا

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا لـ"اليوم السابع"، إن الوحدة المحلية تواصل متابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار تكليفات دكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات أولاً بأول؛ لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة.

وأضاف مدحت صلاح، أنه يجرى استمرار العمل بمركز طب الأسرة، ومجمع الخدمات الحكومية، بقرية صفط راشين، والوحدة الصحية بقرية هربشنت، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لبعض مشروعات حياة كريمة بقرى المركز، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات التي قد تواجه بعض المشروعات لتيسير وتسريع وتيرة العمل، حيث تمت متابعة الإنشاءات الجارية.