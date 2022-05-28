حبس المتهم بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة فى مذبحة "الريف الأوروبى"

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في مدينة الشيخ زايد، بحبس المتهم بقتل 5 أشخاص داخل مزرعة الريف الأوروبى 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات بالقتل العمد لخمسة أشخاص وحيازة سلاح أبيض، وواجهته بتحريات الأجهزة الأمنية، ولم ينكر المتهم الاتهامات المسندة إليه.

واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى مكان ارتكابه الجريمة وأجرى معاينة تصويرية لكيفية تنفيذها، واعترف أمام جهات التحقيق بالاتهامات المسندة إليه.

كشفت اجهزة الأمن ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل (5 أشخاص) من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم.

بالفحص تبين نشوب خلافات إجتماعية بين (أحد الأشخاص " المجنى عليه –مزارع") وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة ( الجانى)، وذلك لارتباط الجانى عاطفياً بإحدى كريمتى "المجنى عليه"، قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله، ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره، قتل كريمتى المجنى عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.