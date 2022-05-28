حاول ركوب لانش.. تفاصيل مصرع شاب غرقا في نهر النيل بالحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف- كريم صبحى

كشفت تحريات المباحث في واقعة تعرض شاب للغرق بنهر النيل في الحوامدية، بمحافظة الجيزة، وتبين من خلال أقوال شهود عيان، أن الشاب خلال محاولته ركوب لانش للعبورمن الحوامدية إلى منطقة المعصرة عبر نهر النيل، اختل توازنه وسقط بالمياه، مما أسفر عن غرقه لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في الحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، وتبين أن الشاب خلال محاولته ركوب لانش للعبور عبر نهر النيل، من الحوامدية إلى منطقة المعصرة، اختل توازنه، وسقط غارقا بالمياه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه.

بعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.