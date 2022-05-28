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جريمة الريف الأوروبى.. المتهم قتل أسرة كاملة ولم يتبق سوى ابن وحيد (فيديو)

السبت، 28 مايو 2022 03:49 م
جريمة الريف الأوروبى.. المتهم قتل أسرة كاملة ولم يتبق سوى ابن وحيد (فيديو) التحقيق مع مرتكب الجريمة
كتب إيهاب المهندس

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا، من قرية برقاش، في منشأة القناطر بالجيزة، وهي القرية التي يقيم بها قتلى مزرعة الريف الأوروبي الخمسة، الذين تم إنهاء حياتهم على يد أحد الأشخاص، ونجح رجال المباحث في القبض على المتهم بعد هروبه لمحافظة سوهاج.

ورصد البث المباشر تفاصيل وكواليس جديدة، بعد ضبط المتهم والتحقيق معه من جانب النيابة العامة اليوم.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة، وضبطت مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة، بشأن مقتل (5 أشخاص ) من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم.

بالفحص تبين نشوب خلافات اجتماعية بين (أحد الأشخاص " المجنى عليه – مزارع") وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة (الجانى).. وذلك لارتباط الجانى عاطفياً بإحدى كريمتى "المجنى عليه".. قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


قتلى الريف الأوروبي

قتل اسرة

الشيخ زايد

قرية برقاش

امن الجيزة


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