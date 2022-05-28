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جدول امتحانات نهاية العام لطلاب البكالوريوس بآثار القاهرة.. تنطلق 11 يونيو

السبت، 28 مايو 2022 11:40 ص
جدول امتحانات نهاية العام لطلاب البكالوريوس بآثار القاهرة.. تنطلق 11 يونيو امتحانات الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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ينشر اليوم السابع جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى لطلاب البكالوريس بكلية الآثار جامعة القاهرة، حيث من المقرر أن تنطلق امتحانات نهاية العام يوم السبت 11 يونيو المقبل .
 
وكان الدكتور أحمد رجب، أكد فى تصريح لـ" اليوم السابع" أنه تم إعلان جداول الامتحانات للطلاب، مؤكدا أن الاختبارات ستعقد حضوريا بقاعات ومدرجات الكلية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل القاعات.
 
وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إلى أن تصحيح الامتحانات سيكون أول بأول بعد انتهاء المادة مباشرة، وذلك لإعلان النتائج للطلاب بشكل سريع بعد الانتهاء من الامتحانات، لافتا إلى أن أعمال التصحيح ستكون بشكل إلكترونى.
 
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