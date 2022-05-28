اليوم السابع
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السبت، 28 مايو 2022 02:04 م
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تيسير صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر مايو لمن تخلفوا عن الموعد

السبت، 28 مايو 2022 01:00 م
تيسير صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر مايو لمن تخلفوا عن الموعد تكافل وكرامة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة "عن شهر مايو الجارى لمن تخلفوا عن المواعد المحدد  وذلك للاسر الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة مع تيسير كافة اجراءات الصرف للمستفيدين   .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة التضامن الاجتماعى فى دخول أسرة جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" اعتبارا من أبريل 2022 الجارى بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وأن من ضمن الفئات التى يتم دخولها ضمن برنامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة "الأرامل والمطلقات و السيدات المعيلات وذوات الإعاقة وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية.

كما يواصل بنك ناصر الاجتماعىُ فى صرف معاشات مايو وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة و يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

 


التضامن

المستفيدين من تكافل وكرامة

مساعدات تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل


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