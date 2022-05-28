اليوم السابع
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السبت، 28 مايو 2022 11:08 م
أكرم القصاص
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توقيع الكشف وتوفير العلاج المجانى لـ2760 مواطنا ضمن قوافل حياة كريمة بأسوان

السبت، 28 مايو 2022 09:37 م
توقيع الكشف وتوفير العلاج المجانى لـ2760 مواطنا ضمن قوافل حياة كريمة بأسوان قافلة طبية - أرشيفية
أسوان عبد الله صلاح

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نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، قوافل طبية داخل قريتى الرقبة بمركز دراو وخريت 1 بمركز نصر النوبة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".
 
ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية حيث تم إجراء الكشف الطبى على 2760 مواطن ومواطنة مجاناً.
 
وأشار إلى أن هذه القوافل تم تنظيمها بإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى ، ولاسيما الأكثر إحتياجاً ، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة.

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