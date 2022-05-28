اليوم السابع
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السبت، 28 مايو 2022 12:28 م
أكرم القصاص
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توريد 120 ألفا و700 طن قمح حتى الآن لشون وصوامع المنوفية

السبت، 28 مايو 2022 12:22 م
توريد 120 ألفا و700 طن قمح حتى الآن لشون وصوامع المنوفية توريد قمح - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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أعلن المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، عن تواصل توريد القمح للشون والصوامع بمحافظة المنوفية بشكل منتظم وبمتابعة دورية لكل الشون والصوامع الموزعة على مستوى المحافظة.

وأكد التركاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم توريد 120 ألفا و700 طن بالصوامع الموزعة بمحافظة المنوفية حتى الآن، مؤكدا على الجهد الكبير فى توفير الراحة الكاملة للفلاحين أثناء توريد الأقماح.

وأضاف التركاوى، أن المنوفية بها 14 نقطة تجميع موزعة ما بين 6 صوامع و6 هناجر و2 شونة أسمنتية، لافتا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحافظة المنوفية تصل إلى 117 ألف فدان من القمح وجارى العمل على التوريد واستقبال الكميات المختلفة من القمح بالصوامع والشون والهناجر.

 


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