توريد 120 ألفا و700 طن قمح حتى الآن لشون وصوامع المنوفية

أعلن المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، عن تواصل توريد القمح للشون والصوامع بمحافظة المنوفية بشكل منتظم وبمتابعة دورية لكل الشون والصوامع الموزعة على مستوى المحافظة.

وأكد التركاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم توريد 120 ألفا و700 طن بالصوامع الموزعة بمحافظة المنوفية حتى الآن، مؤكدا على الجهد الكبير فى توفير الراحة الكاملة للفلاحين أثناء توريد الأقماح.

وأضاف التركاوى، أن المنوفية بها 14 نقطة تجميع موزعة ما بين 6 صوامع و6 هناجر و2 شونة أسمنتية، لافتا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحافظة المنوفية تصل إلى 117 ألف فدان من القمح وجارى العمل على التوريد واستقبال الكميات المختلفة من القمح بالصوامع والشون والهناجر.