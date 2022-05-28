تنفيذ إزالة مبانٍ مخالفة في مدينة دهب بجنوب سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين

اعلن مجلس مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، تنفيذ حملة إزالة مبان مخالفة ، وأوضح بيان مجلس المدينة، أنه تم البدء فى تنفيذ إزالة منزل على شاطئ البحر بمنطقة الزرنوق بالعصلة طبقاً لقرار الإزالة رقم 18، حفاظاً على أرض الدولة وحرم البحر ومنع التعديات وتمشياً مع سياسة الحفاظ على البيئة والطبيعة البكر للمدينة.

وسبق وأعلن مجلس مدينة دهب ، الانتهاء من إزالة في المهد بقطاع العصلة، وإزالة تنده خشبية بالسوق التجاري بالعصلة.

وفى سياق متصل استضافت اليوم مدينة دهب تستضيف الاتحاد الدولي لرواد الكشافة والذى ينعقد كل ثلاث سنوات للمرة الأولى بمصر ، وبلغ عدد المشاركين فى الحدث عدد 50 مشارك من دول مصر ، الأردن ، ليبيا والمملكة العربية السعودية .

واستقبل عبدالله الديب رئيس المدينة، الوفد ورحب بهم وشاركهم بعض الفعاليات، وقام الاتحاد الدولي لرواد الكشافة بمنح رئيس المدينة درع الكشافة تقديراً لمجهوداته وحفاوة الاستقبال على أرض مدينة دهب.

وتفقد رئيس مدينة دهب استكمال الأعمال بممشى دهب السياحي، وتنفيذ المرحلة الجديدة من الممشى ، ومعاينة مسجد الهدى القديم والمنطقة المجاورة له لوضع تصور مبدئي لإنشاء مسجد الهدى الجديد، وزيارة رموز المدينة والعواقل والمشايخ فى وادى مجيرح ، وتفقد أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة طريق مبارك القديم ، واصطفاف معدات مواجهة الأزمات بمدينة دهب بمشاركة معدات مجلس المدينة وشركة المياه وشركة الكهرباء والإسعاف والحماية المدنية والمرور وجهاز التعمير ومعدات القطاع الخاص .