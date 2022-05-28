تموين بورسعيد: 10 آلاف مواطن سجلوا رقم المحمول على البطاقات الذكية

أكدت أمانى مسعد صقر رئيس المركز التموينى النموذجى المطور ببورسعيد خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" بأن هناك أكثر من 10 آلاف مواطن قاموا بتسجيل رقم المحمول على بالبطاقات الذكية بداية من 11مايو 2022 تزامناً مع ظهور رسالة لبعض المواطنين تتضمن" رجاء تسجيل رقم محمول باسم رب الأسرة حتى لا تتعرض البطاقة للإيقاف " وأن المراكز التموينية شهدت تكدسا كثيفاً نظراً أن مدة التسجيل لا تتعدى أسبوعين ومن ثم قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022 للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات وصورة من بطاقة الرقم القومى فقط إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب التموين.

وكشفت رئيس المركز التموينى النموذجى المطور بأنه أثناء مراجعة قاعدة البيانات إكتشفنا عند تسجيل الأرقام عدد كبير من المستفيدين للدعم حالات وفاة ومسافرين للخارج وذلك دون وجه حق.

وتابعت أن هدفنا وصول الدعم للمستحقين فضلاً أن وزارة التموين سوف تتيح خدمة إرسال رسالة على الموبايل المسجل على البطاقة عند صرف الدعم المقرر سواء كان دعم تموينى أو خبزاً.

وفى ذات السياق أكدت أن وزير التموين أكد على السماح من خلال موقع دعم مصر بتسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقات التموين عن إلكترونياً مجاناً لكل من ظهرت له رسالة على بون صرف الخبز وفى حالة عدم ظهور أى رسائل على بون الصرف فإن المواطن غير ملزم بتحديث البيانات إلكترونياً بالتزامن مع استقبال مكاتب التموين للمواطنين ليتمكنوا من تسجيل رقم المحمول.

وتابعت : أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم تهدف لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم مؤكدة أن القرارات الجديدة تتضمن بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة.

وأشارت" صقر " أن المركز يمتلك فريق عمل مؤهل لتقديم كافة الخدمات اليومية بسرعة فائقة فضلاً عن حرص فريق العمل على مصلحة المواطن والمستندات التى يقدمها فهى آمانة فى أعناقنا.

ومن جهة أخرى أكدت أن المركز يقوم بدوره بمراجعة البطاقة للتأكد من تعديلها باسم رب الأسرة الجديد فضلاً عن قيامه بتعديل المحمول لجميع البطاقات الذكية على مستوى محافظات الجمهورية دون محافظة عن أخرى، مؤكدة أن أخر موعد لتسجيل رقم المحمول على بطاقات الدعم حتى 2022/6/30 للتسهيل على المواطنين تقديم رقم المحمول منعا للتكدس أمام مكاتب التموين.