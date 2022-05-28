اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 03:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم كفر الشيخ": لا شكاوى بامتحانات الدبلومات الفنية وغياب 468 طالبا

السبت، 28 مايو 2022 03:03 م
"تعليم كفر الشيخ": لا شكاوى بامتحانات الدبلومات الفنية وغياب 468 طالبا وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد لجان الدبلومات الفنية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بـ 13 إدارة تعليمية، عدم رصد أى مخالفات في اليوم الأول من امتحانات الدبلومات الفنية، ولم تتلق شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

 

وأدى 32 ألفا و699 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية المتعددة امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتغيب عن أداء الامتحان 468 طالبا وطالبة، وتابع محمد عبد الله ، وكيل وزارة التربية والتعليم الامتحانات من خلال جولاته المتعددة للمدارس ومنها  مدرسة سيدي غازي الثانوية الفندقية، والوحدة المجمعة الابتدائية، تعليم تجاري، التابعين لإدارة سيدي غازي.

 

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام الطلاب بلجان سير الامتحانات والتزام الجميع بكافة الضوابط المنظمة للامتحانات، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الراحة والأجواء المناسبة أمام الطلاب لمساعدتهم على التركيز وسير الامتحانات بكل يسر وسهولة.


الدبلومات الفنية

كفر الشيخ

تربية وتعليم

امتحانات

طلاب

التعليم الفني

وزارة التربية والتعليم


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة