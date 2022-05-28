"تعليم كفر الشيخ": لا شكاوى بامتحانات الدبلومات الفنية وغياب 468 طالبا

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بـ 13 إدارة تعليمية، عدم رصد أى مخالفات في اليوم الأول من امتحانات الدبلومات الفنية، ولم تتلق شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وأدى 32 ألفا و699 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية المتعددة امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتغيب عن أداء الامتحان 468 طالبا وطالبة، وتابع محمد عبد الله ، وكيل وزارة التربية والتعليم الامتحانات من خلال جولاته المتعددة للمدارس ومنها مدرسة سيدي غازي الثانوية الفندقية، والوحدة المجمعة الابتدائية، تعليم تجاري، التابعين لإدارة سيدي غازي.

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام الطلاب بلجان سير الامتحانات والتزام الجميع بكافة الضوابط المنظمة للامتحانات، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الراحة والأجواء المناسبة أمام الطلاب لمساعدتهم على التركيز وسير الامتحانات بكل يسر وسهولة.