تعرف على أسعار البصل والثوم فى أسواق المنوفية.. صور

فريق المحافظات

أجرى اليوم السابع جولة بعدد من الأسواق المتواجدة بمحافظة المنوفية، للتعرف على أسعار العديد من السلع والتى من بينها البصل والثوم، وتم إجراء جولة بسوق شبين الكوم، مع عدد من البائعين .

وقالت الحاجة أم أيمن، أن أسعار البصل العام الحالى وصل سعر الكيلو 1.5 جنية و2 جنية ومتنوع ما بين النوع للبصل، لافتة إلى أن سعر البصل الاحمر الايطالى ب 2 جنية ، والابيض بجنية ونص .

وأضافت أم أيمن أن أسعار الثوم أيضا فى متناول الجميع، ووصل إلى أن سعر الكيلو الان من 4 جنية إلى 6 جنية، مؤكدة أن السعر فى الكميات يتم عمل تخفيض على سعر الكيلو الواحدة، مشيرة إلى أن هذه المهنة تعمل بها منذ أكثر من 50 عاما، وتمكنت من خلال تلك التجارة من تربية أبنائها وشقيقاتها .



الكميات من البصل والتوم (1)



الكميات من البصل والتوم (2)



الكميات من البصل والتوم (3)