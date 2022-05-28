تشوه العضلات.. تعرف على الأعراض وطرق العلاج

كتبت إيناس البنا

يصف موقع "WebMD" تشوه العضلات كحالة نفسية مرضية، تتميز هذه الحالة بقلق الفرد المفرط بشأن العضلات والنحافة، ويمكن أن تؤثر هذه الحالة على الصحة العقلية والجسدية والسلوكية للفرد بطرق سلبية.

أعراض تشوه العضلات وأسبابه

يرى الأشخاص المصابون بخلل التشوه العضلي أن أجسامهم أقل عضلية وتفتقر إلى العضلات، على الرغم من كونها عضلات أكثر من المتوسط، قد تدفعهم هذه الحالة إلى اللجوء إلى الإفراط في ممارسة الرياضة لتعويض ما يعتقدون أنه مفقود، بعض أعراض خلل التشوه العضلي هي:

القلق

أنماط الأكل المتغيرة

الاكتئاب

زيادة النشاط البدني

العزل الاجتماعي

خلل التشوه العضلي هو حالة تؤثر في الغالب على الرجال، وخاصة الرجال الذين يرفعون أو ينخرطون في الأنشطة المتعلقة بالصالة الرياضية، يمكن أن تعرض هذه الحالة أيضًا الأفراد لخطر التطور اضطرابات الاكل، قد تتضمن بعض أسباب وعوامل الخطر لخلل التشوه العضلي العزلة، والتعرض للخجل من الجسد أو التنمر، والتعرض لمعايير الجسم والجمال غير الواقعية، وما إلى ذلك.

علاج تشوه العضلات

قد تشمل بعض طرق علاج خلل التشوه العضلي العلاج السلوكي المعرفي (CBT) ، والعلاج الهرموني، ومثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) ، وما إلى ذلك لأن هذه الحالة تؤثر الصحة النفسية، من الضروري للغاية تزويد الفرد بالرعاية والدعم اللازمين من العائلة والأصدقاء.