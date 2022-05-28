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تدريبات لذوي القدرات بشمال سيناء استعدادا للتنافس فى مسابقة إبداع قادرون

السبت، 28 مايو 2022 02:42 م
تدريبات لذوي القدرات بشمال سيناء استعدادا للتنافس فى مسابقة إبداع قادرون جانب من المسابقة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء الاستعداد للمشاركة بمسابقة إبداغ قادرون التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة، وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه يتواصل تدريب أعضاء ذوي القدرات بشمال سيناء استعدادا للمشاركة بمسابقة إبداع قادرون التي أطلقتها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة لذوي الهمم من أعضاء مراكز الشباب والأندية فى الإنشاد الديني والغناء الفردي والعزف الفردي والأداء التعبيري.

وأضاف أن شروط الاشتراك ان تكون المرحلة السنية من 15 الى 40 سنة ومن الشباب والفتيات أعضاء مراكز الشباب من ذوي القدرات، ويتم التسجيل فى مركز الشباب ومليء استمارة المشاركة، والاشتراك لأعضاء مراكز الشباب

وقال إنه تتواصل الفعاليات المنوعة بمراكز الشباب والرياضة وتم عقد ندوة للدفاع المدني بإدارة شباب الشيخ زويد فى مركز شباب ابوطويلة، كما تقرر ان تشارك شمال سيناء فى اللقاء المجمع التنافسي للناشئين بالمشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي بالإسكندرية، وتنفيذ ندوة دينية عن التوعية المجتمعية للطلائع و الأشبال في بئر العبد فى مركز شباب سلمانة بالتعاون مع منطقة الازهرالشريف، ونفذ نادى سيناء الرياضى برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "لياقتي مهارتي" في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر.


شمال سيناء

الشباب والرياضة

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