تحرير 39 محضرا تموينيا في حملة على الأسواق بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم، السبت، حملة تموينية أسفرت عن تحرير 39 محضرًا، منها 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين حيازة سلع مجهولة المصدر، ومحضر ذبح خارج السلخانه، ومحضر سلع منتهية الصلاحية "غش تجاري"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز، والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع والتلاعب في الأسعار.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و10 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.

وقال حامد إبراهيم حامد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن الحملة أسفرت عن ضبط 100 ألف علبة سجائر مهربه بدون فواتير، و140 علبة معسل مهربه بدون فواتير، علاوة على ضبط 85 كيلو سجق مجهولة المصدر، و7 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانه، و3طن دواجن غش تجاري وتقليد علامة تجارية.



صور من الحملة على المستودعات بالاسماعيلية (3)



صور من الحملة على المستودعات بالاسماعيلية (4)



صور من الحملة على المستودعات بالاسماعيلية (5)



صور من الحملة على المستودعات بالاسماعيلية (1)