اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 27 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملة مفاجئة فى أجا بالدقهلية

السبت، 28 مايو 2022 01:04 م
تحرير 27 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملة مفاجئة فى أجا بالدقهلية رئيس مدينة أجا اثناء الحملة
كتب شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، حملة مفاجئة على مخابز مركز أجا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للشروط والمواصفات والوزن القانوني، بمرافقة لجنة من التموين والصحة.

وتم المرور على عدد كبير من مخابز مدينة أجا ومخابز قرية منية سمنود ومنشأة عبد النبي وكفر الشراقوة، التابعة للوحدة المحلية في كفر عوض، بنطاق المركز.

وتم تحرير 27 محضرا متنوعا عبارة عن 3 محاضر تصرف غير قانونى فى 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو، 4 محاضر نقص موازين، 8 محاضر نظافة، 18 محضر عدم وجود شهادات صحية.

وأكد رئيس المركز على استمرار هذه الحملات التموينية مع التموين والصحة من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين فى الحصول على خبز مدعم مطابق للمواصفات والوزن القانوني كما أكد على على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات.


الدقهلية

مركز اجا

تموين الدقهلية

مخالفات المخابز


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة