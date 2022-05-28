تحرير 27 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملة مفاجئة فى أجا بالدقهلية

كتب شريف الديب

قاد حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، حملة مفاجئة على مخابز مركز أجا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للشروط والمواصفات والوزن القانوني، بمرافقة لجنة من التموين والصحة.

وتم المرور على عدد كبير من مخابز مدينة أجا ومخابز قرية منية سمنود ومنشأة عبد النبي وكفر الشراقوة، التابعة للوحدة المحلية في كفر عوض، بنطاق المركز.

وتم تحرير 27 محضرا متنوعا عبارة عن 3 محاضر تصرف غير قانونى فى 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو، 4 محاضر نقص موازين، 8 محاضر نظافة، 18 محضر عدم وجود شهادات صحية.

وأكد رئيس المركز على استمرار هذه الحملات التموينية مع التموين والصحة من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين فى الحصول على خبز مدعم مطابق للمواصفات والوزن القانوني كما أكد على على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات.