تحرير 146 محضر مخالفة بيئية خلال 6 حملات على المنشآت المخالفة فى الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة مفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات، للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة، مشيرا إلى انتشار القمامة وعدم الالتزام بقواعد النظافة تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة، كما أن لها آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة؛ موجها بأهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات والضرب بيد من حديد لمنع انتشار القمامة في شوارع المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة وبالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت بـ6 حملات خلال شهري إبريل ومايو تم خلالها تحرير 146 محضرا للحد من المخالفات البيئة في مختلف أحياء المحافظة.

ومن جانبها، أشارت المهندسة رشا شوقي، مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، إلى أنه خلال الحملة تم المرور على منطقة الدخيلة وشارع الشيخ أحمد ياسين، ومنطقة الأزاريطة وشارع سوتر، والقائد ابراهيم، ومحطة الرمل ، وشارع إسكندر إبراهيم، وشارع على عبادي، ومنطقة رشدي، وشارع عبد السلام عارف، وشارع اسماعيل صبري، ومساكن الضباط، ومنطقة رأس التين، وشارع 26 يوليو، وقدمت شوقي الشكر لشرطة البيئة والمسطحات المائية على تعاونها الدائم ودورها الفعال التي تقوم به خلال الحملات لردع المخالفين والحد من أي ظاهرة يمكنها أن تضر بالبيئة، والتعامل بكل حزم مع المخالفين.