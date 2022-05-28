اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة في مدينة 6 أكتوبر

السبت، 28 مايو 2022 08:18 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة في مدينة 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة، ملقاة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلها إلى دار رعاية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على طفلة حديثة الولادة، ملقاة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر. 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلة حديثة الولادة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم إيداعها دار رعاية، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات العثور عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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