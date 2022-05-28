اليوم السابع
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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الأزهر" لجلسة 25 يونيو

السبت، 28 مايو 2022 03:27 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الأزهر" لجلسة 25 يونيو المستشار محمد حماد- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر" لجلسة 25 يونيو للمرافعة.
 
كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم في 2013.
 
 

أحداث الازهر

عنف الازهر

الجنايات

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