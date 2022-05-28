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بنت القتيل السبب.. مرتكب مذبحة الريف الأوروبي يعترف بجريمته.. (فيديو)

السبت، 28 مايو 2022 12:04 ص
بنت القتيل السبب.. مرتكب مذبحة الريف الأوروبي يعترف بجريمته.. (فيديو) كلابش، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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بالرغم من هروبه للصعيد، نجح رجال الشرطة في ضبط المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي، حيث اعترف بارتكابه للجريمة بسبب ابنة القتيل.
 
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل (5 أشخاص ) من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم.   
 
بالفحص تبين نشوب خلافات إجتماعية بين (أحد الأشخاص " المجنى عليه –مزارع") وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة ( الجانى ) .. وذلك لإرتباط الجانى عاطفياً بإحدى كريمتى "المجنى عليه"، قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة   ولخشية إفتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه وحفيديه ، وهرب عقب ذلك .
 
أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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