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بعد قليل.. النيابة تحقق مع المتهم بقتل 5 أشخاص فى مذبحة "الريف الأوروبى"

السبت، 28 مايو 2022 09:09 ص
بعد قليل.. النيابة تحقق مع المتهم بقتل 5 أشخاص فى مذبحة "الريف الأوروبى" ضبط متهم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفري

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تحقق النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، بعد قليل، مع المتهم بقتل 5 أشخاص داخل مزرعة الريف الأوروبى، وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
ويواجه المتهم اتهامات بالقتل العمد لخمسة أشخاص وحيازة سلاح أبيض.
 
ومن المقرر أن يصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى مكان ارتكابه الجريمة ليجرى معاينة تصويرية لكيفية تنفيذها، بعد مواجهته بما جاء فى التحقيقات.
 
كشفت اجهزة الأمن ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل (5 أشخاص) من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم.
   
بالفحص تبين نشوب خلافات إجتماعية بين (أحد الأشخاص " المجنى عليه –مزارع") وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة ( الجانى )، وذلك لإرتباط الجانى عاطفياً بإحدى كريمتى "المجنى عليه"، قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.
 
أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الجيزة

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