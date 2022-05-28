انطلاق المنتدى العلمى العربى لعلماء ومحترفى الإشعاع غدًا

كتبت ـ رحمة رمضان

يشارك الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، عبر "زووم"، غدا فى انطلاق المنتدى العلمي العربي لعلماء ومحترفي الإشعاع، وذلك في إطار دعم هيئة الطاقة الذرية المصرية لجميع الأنشطة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ونشر الوعي بها ودعم جميع المبادرات الأهلية في هذا المجال.

كما يشارك فى المنتدى الدكتورة هداية الله سالم نائب رئيس المنتدى والدكتور ضو مصباح ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، وجميع أعضاء اللجنة التأسيسية للمنتدى وأكثر من مائتين مشارك.

وقالت الدكتورة هداية الله سالم نائب رئيس المنتدى، إن المنتدى العلمي العربي لعلماء ومحترفي الإشعاع هو تجمع علمي تطوعي عربي تأسس عام 2022، وسيتشكل من العلماء والمختصين والباحثين في العلوم النووية والإشعاعية وتطبيقاتها، وما يتعلق بالمواد النووية المشعة من أمن وأمان نووي وتتمثل مهمته في تعزيز التميز في العلوم النووية والإشعاعية وتطبيقاتها في كافة مناحي الحياة ودعم أعضائه في ممارسة أعمالهم العلمية.

ويمثل أعضاؤه جميع المجالات العلمية والتقنية المتعلقة بالعلوم والتقنيات النووية والإشعاعية، والمستخدمة في التطبيقات البحثية والطبية والصناعية والتعليم، والأمن والأمان النوويين، وتشمل نطاق خبراتهم القطاع الأكاديمي، والحكومي، والطبي، والبحث والتطوير، والخدمات التحليلية، والاستشارات، والصناعة في كافة الدول العربية.