انطلاق المرحلة التمهيدية لمشروع دورة الألعاب الجماعية واللياقة البدنية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

نفذت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد - الإدارة العامة للرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للتعليم العام والأزهري، اليوم السبت، بالمدينة الرياضية المرحلة التمهيدية لمشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية وألعاب المضرب لتلاميذ المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية بنين وبنات ومسيرة مشي .

جاء ذلك بحضور ومتابعة أحمد سعيد - من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، أسامة الشربيني - من الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومتابعة ميدانية من عبد الفتاح حافظ مدير عام المديرية .

يذكر أن مشروع منافسات الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية وألعاب المضرب لتلاميذ المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية ضمن المشروعات القومية التي تديرها الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة - رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وتنال اهتماما بالغا من الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام والأزهري .

كما تابع تنفيذ المنافسات خالد النحله - وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف عماد الدين مختار مدير الإدارة العامة للرياضة وفريق العمل بالإدارة .



احد فرق بورسعيد



احدي فرق بورسعيد



الدورة ببورسعيد