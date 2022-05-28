اليوم السابع
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انطلاق المرحلة التمهيدية لمشروع دورة الألعاب الجماعية واللياقة البدنية ببورسعيد

السبت، 28 مايو 2022 03:44 م
انطلاق المرحلة التمهيدية لمشروع دورة الألعاب الجماعية واللياقة البدنية ببورسعيد إحدى فرق بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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نفذت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد - الإدارة العامة للرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للتعليم العام والأزهري، اليوم السبت، بالمدينة الرياضية المرحلة التمهيدية لمشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية وألعاب المضرب لتلاميذ المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية بنين وبنات ومسيرة مشي .

جاء ذلك بحضور ومتابعة أحمد سعيد - من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، أسامة الشربيني - من الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومتابعة ميدانية من عبد الفتاح حافظ مدير عام المديرية .

يذكر أن مشروع منافسات الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية وألعاب المضرب لتلاميذ المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية ضمن المشروعات القومية التي تديرها الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة - رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وتنال اهتماما بالغا من الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام والأزهري .

كما تابع تنفيذ المنافسات خالد النحله - وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف عماد الدين مختار مدير الإدارة العامة للرياضة وفريق العمل بالإدارة .

 

احد فرق بورسعيد
احد فرق بورسعيد

 

احدي فرق بورسعيد
احدي فرق بورسعيد

 

الدورة ببورسعيد
الدورة ببورسعيد

 

المشي ببورسعيد
المشي ببورسعيد

 


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