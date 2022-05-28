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اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

السبت، 28 مايو 2022 05:30 ص
اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية
كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

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تستقبل هيئة النيابة الإدارية بداية من اليوم وحتى 6 يونيو المقبل طلبات الراغبين في شغل وظيفة معاون نيابة، حيث يتم التسجيل على على الموقع الإلكترونى  www.ap.gov.eg.
 
وكانت هيئة النيابة الإدارية أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021.
 
ويتم التسجيل الإلكتروني على الموقع الإلكتروني www.ap.gov.eg بداية من اليوم السبت، 28 مايو وحتى 6 يونيو المقبل.
 
ويسحب الراغبون في شغل الوظيفة الملفات ويقدمونها مستوفية المستندات المطلوبة اعتبارا من 12 يونيو المقبل وحتى 4 يوليو المقبل بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.

معاون نيابة إدارية

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النيابة الإدارية

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