اليوم السابع: الرئيس السيسى يدعو لإطلاق 2023 عاما للشباب العربى

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يدعو لإطلاق 2023 عاما للشباب العربى.. ويؤكد: قطاع الشباب يمثل بعدا أساسيا للأمن القومى للدول.. خطة الدولة لضبط الأسعار.. 28 سلعة رئيسية لم تشهد ارتفاعات كبيرة.. التوسع فى إنشاء المعارض بـ27 محافظة.

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