اليوم السابع
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الكشف على 600 مواطن فى قافلة طبية لجامعة القاهرة بمستشفى الشلاتين بالبحر الأحمر

السبت، 28 مايو 2022 01:31 م
الكشف على 600 مواطن فى قافلة طبية لجامعة القاهرة بمستشفى الشلاتين بالبحر الأحمر قافلة علاجية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أجرت قافلة تابعة لجامعة القاهرة، الكشف الطبي على مواطني مدينة الشلاتين، بمستشفى الشلاتين المركزى التابعة لمحافظة البحر الأحمر، وتم اجراء الكشف الطبى وصرف العلاج لـ 600 مواطن.

وبدأت فعالياتها وسط إقبال كبير من أهالي المدينةوأكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة الشلاتين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول وخروج المرضى لعيادات التخصصات الطبية لتعظيم الاستفادة للمرضى.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم إجراء 7 عمليات صغرى خلال القافلة وتم تقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، كما  تم عمل 6 ندوات للتوعية عن التغذية السليمة للأطفال، والسموم وأنوعها وكيفية التعامل مع الحالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمة الطبية لطلاب التمريض، وندوة عن الحرف اليدوية، وكذلك أنشطة ثقافية ومسابقات للأطفال وتوزيع هدايا، وتنمية المهارات الحياتية للمرأة.

كما ضمت القافلة شق بيطري وباشرت أعمالها بالمناطق المختلفة بالشلاتين وجار استكمال فعاليات أعمال القافلة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وحرص الدولة على النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

قافلة جامعة القاهرة بالشلاتين
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