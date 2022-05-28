العراق: انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش في قرى بمحافظة ديالي

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية انطلاق عملية عسكرية لتفتيش قرى تابعة لناحية خان بني سعد غربي بعقوبة بمحافظة ديالي من أربعة محاور، وذلك لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت القيادة ـ حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم السبت ـ أن العملية تجرى بالتنسيق مع الفرقة 11 التابعة لقيادة عمليات بغداد، مشيرا إلى أن العملية لاستكمال الأهداف المخطط لها بملاحقة عناصر التنظيم في تلك المنطقة والقضاء عليها.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي اللواء تحسين الخفاجي "إن القوات الأمنية نجحت في تدمير أوكار ومخابيء للإرهابيين، كما نجحت في صد هجوم إرهابي شمال المقدادية".

وأضاف اللواء الخفاجي أن التخطيط لعمليات أمنية وعسكرية مستمر وفقا للمعلومات الاستخبارية المتوفرة لدى جميع قيادات العمليات.