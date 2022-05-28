اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 11:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق: انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش في قرى بمحافظة ديالي

السبت، 28 مايو 2022 11:05 ص
العراق: انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش في قرى بمحافظة ديالي القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية انطلاق عملية عسكرية لتفتيش قرى تابعة لناحية خان بني سعد غربي بعقوبة بمحافظة ديالي من أربعة محاور، وذلك لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت القيادة ـ حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم السبت ـ أن العملية تجرى بالتنسيق مع الفرقة 11 التابعة لقيادة عمليات بغداد، مشيرا إلى أن العملية لاستكمال الأهداف المخطط لها بملاحقة عناصر التنظيم في تلك المنطقة والقضاء عليها.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي اللواء تحسين الخفاجي "إن القوات الأمنية نجحت في تدمير أوكار ومخابيء للإرهابيين، كما نجحت في صد هجوم إرهابي شمال المقدادية".

وأضاف اللواء الخفاجي أن التخطيط لعمليات أمنية وعسكرية مستمر وفقا للمعلومات الاستخبارية المتوفرة لدى جميع قيادات العمليات.

 


العراق

اخبار العراق

داعش

محافظة ديالي

الارهاب


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة