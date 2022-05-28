الطفل أيوب "دخل يعمل منظار" في مستشفى بالإسكندرية خرج جثة هامدة.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع أسرة الطفل أيوب من محافظة الإسكندرية، الذى توفى بالإهمال الطبي داخل أحد المستشفيات، أثناء إجرائه منظارا استكشافيا .

وقالت والدة الطفل أنه كان يعاني من دور برد عادى وسعال، فتوجهت لأحد الأطباء الذي طلب منها أشعه على الصدر وطالبها الطبيب بالاستعانة بطبيب متخصص فى الصدر والذي طلب منها إجراء منظار استكشافي على الرئة لمعرفة سبب تعبه.

وأضافت أن طفلها يبلغ عاما ونصف ولا يوجد له تاريخ مرضى ولا يعاني من أى شيء سوى برد عادي يأتي لكل الاطفال وفوجئت باستعجال الطبيب بإجراء المنظار.

وأشارت إلى أنه أجرى العملية فى اليوم التالي ودخل غرفة العمليات دون تعقيم وبعد وتأخر خروج الطفل إلى أن قالت واحدة من أطقم التمريض أن الطفل توفى ثم اختفى الجميع.

واضافت انها استدعت أحد الأطباء من الخارج وأكد لها أن الطفل توفى نتيجة استخدام منظار غير مناسب لعمره وبه عدة ثقوب فى جسده، مشيرة إلى أن والد الطفل حرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الكاميرات والنيابة حاليا تجرى التحقيقات.