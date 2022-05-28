الطب البيطرى يضبط لحوما وأسماك غير صالحة للاستهلاك بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أسفرت حملات تفتيش مكبرة للطب البيطرى بأسوان، على محلات الأسماك وثلاجات اللحوم المجمدة عن ضبط 18 كجم من اللحوم المصنعة والكبدة بمنطقة الشواربى، بجانب ضبط 102 كجم من الأسماك والأحشاء والدواجن ومصنعات اللحوم بمنطقة العقاد.

وشملت هذه المضبوطات عرض وبيع لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقد تم التحفظ عليها، لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها، مع تحرير عدد 4 محاضر جنح أسوان أول، وجارى اتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفه النيابة المختصة .

وصرح الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان بأنه وفقاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، ومتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شارك فى الحملة أطباء المجازر بالمديرية وهم الدكتورة ريم أحمد، والدكتورة أسماء سلامة، وأيضاً الدكتور إبراهيم فتح الله والدكتور صلاح إسماعيل بالاشتراك مع الجهات المعنية.

يأتى ذلك استكمالا لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة بشأن مواصلة مسئولى الطب البيطرى لتنظيم حملاتهم التفتيشية المفاجئة على مختلف أسواق الجزارة واللحوم و الدواجن والأسماك والمطاعم بنطاق المحافظة من أجل الاطمئنان على سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.