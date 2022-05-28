الصعايدة يتجمعون في الأقصر لدعم محمد صلاح فى ليلة نهائى دورى الأبطال.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، رصد خلاله أجواء تجمعات عدد من أبناء محافظة الأقصر في أحد الكافيهات، لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الأسباني، وتشجيع الفرعون محمد صلاح في المباراة الأهم بختام الموسم.

ومن جانبه قال الحاج خالد مهدي، إنه من مشجعي ريال مدريد منذ سنوات طويلة، ولكنه اليوم لن يشجع سوي ليفربول نادي البطل المصرى محمد صلاح، وتمنى له التوفيق في المباراة وإحراز الأهداف ليعزز نفسه في سباق الكرة الذهبية البالون دور.

فيما توقع كاريكا رحمى ابن الأقصر، أن يتألق محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزي، ويحرز هدفين ليكون سببا في فوز فريقه ببطولة دوري ابطال اوروبا، وقال آخر كل الانظار تتجه اليوم على اللاعب المصرى محمد صلاح، والسنغالى ساديو مانى والفرنسي كريم بنزيمه لتنافسهم على الكرة الذهبية، ومباراة اليوم ستكون الفيصل في ذلك الاختيار.