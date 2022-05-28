الصحة تكشف خدماتها للأطفال الرضع بدون مقابل.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الخدمات التى تقدم بالمجان للأطفال الرضع، حيث تضمن هذه الخدمات توفير ألبان الأطفال شبيهة لبن الأم فى حالة إصابة الأم ببعض المشاكل الصحية كأمراض المزمنة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم توفير ألبان الأطفال للذين لديهم نقص شديد فى النمو بالإضافة إلى توفيره للأطفال المصابين بحساسية ضد مكونات ألبان الأبقار كما يتم متابعة مراحل تطور نمو وصحة الطفل.

يذكر أن أماكن صرف ألبان الحساسية تضم:

محافظة القاهرة.. (مركز رعاية طفل مصر القديمة، مركز طبى المحكمة بالنزهة، مركز طبى روض الفرج)

محافظة دمياط.. (مركز طبى حى ثالث)

محافظة أسوان.. (مستشفى دراو المركزي)

محافظة قنا.. (مركز الإرشاد الوراثي)

محافظة سوهاج.. (مركز طبى جزيرة محروس)

محافظة أسيوط.. (مركز الإرشاد الوراثي، مستشفى الإيمان)

محافظة الفيوم.. (مركز الإرشاد الوراثى بكيمان فارس )

محافظة الغربية.. (المركز الطبى العام بطنطا)

محافظة الإسكندرية.. (مستشفى أطفال الرمل)

محافظة بورسعيد.. (مركز الإرشاد الوراثى بمجمع العرب الطبى التخصصي)

محافظة الجيزة.. (المركز الطبى بالشيخ زايد)

محافظة البحيرة.. (مركز رعاية طفل الهلال بدمنهور)

كما تضم المراكز التابعة للمستشفيات الجامعية:

- عيادة أمراض التمثيل الغذائى بمستشفى سموحة بالإسكندرية

- عيادة الجهاز الهضمى والكبد مستشفى أبو الريش اليابانى بالقاهرة

- عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى الدمرداش عين شمس

- عيادة أمراض التمثيل الغذائى بمستشفى الأطفال الجامعى بالزقازيق بمحافظة الشرقية

- عيادة أمراض التمثيل الغذائى بمستشفى شبين الكوم الجامعى بالمنوفية

- عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى الأطفال الجامعى بالإسماعيلية

- مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة

- وحدة الجهاز الهضمى بمستشفى طنطا الجامعي

- عيادة التمثيل الغذائى مستشفى الأطفال الجامعى بالمنيا

- عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى الأطفال الجامعى بأسيوط