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السيطرة على حريق سيارة فى أبو النمرس دون إصابات

السبت، 28 مايو 2022 12:33 م
السيطرة على حريق سيارة فى أبو النمرس دون إصابات حريق شقة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب سيارة بشارع ترعة الزعرة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس دون إصابات. 
 
تلقيت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي شارع ترعة الزعرة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
 
فيما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش ورجال المرور لرفع اثار الحريق وتيسير حركة المرور وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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