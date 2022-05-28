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الرئيس السيسي يدعو لإطلاق 2023 عاما للشباب العربى.. صور

السبت، 28 مايو 2022 04:41 م
الرئيس السيسي يدعو لإطلاق 2023 عاما للشباب العربى.. صور الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإطلاق عام 2023 عاماً للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام.
 
كما دعا لدراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي، وذلك كآلية متطورة تعمل كجسر ومنصة تساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم.
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
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