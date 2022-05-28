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الرئيس السيسي: خطوط القطارات الكهربائية ترسيخ للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا

السبت، 28 مايو 2022 05:20 م
الرئيس السيسي: خطوط القطارات الكهربائية ترسيخ للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع التعاقد مع شركة "سيمنز" العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط يبلغ طولها حوالى 2000 كم على مستوى الجمهورية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخاً للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل ايذاناً ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.
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