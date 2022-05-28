اليوم السابع
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الداخلية تضبط 12 كيلو هيروين خام فى الإسماعيلية

السبت، 28 مايو 2022 11:13 ص
الداخلية تضبط 12 كيلو هيروين خام فى الإسماعيلية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بحوزة أحد الأشخاص بالإسماعيلية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة فايد مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار –مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

هيروين

مخدرات

حملات امنيه

حوادث


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