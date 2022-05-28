الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث استهدفت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (98) متهما، وبحوزتهم (32 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 42 قطعة سلاح أبيض، وضبط (36) قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (3526) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (10) قضايا متنوعة، وضبط تشكيل عصابى ضم (4) متهمين ارتكبوا حادث.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (420) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – سوهاج- مطروح – قنا – البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – البحيرة – كفر الشيخ) ، وبحوزتهم (248 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (773) قطعة سلاح نارى أبرزها (77 بندقية آلية – رشاش – 2 جرينوف - 107 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 35 مسدس – 551 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة- 135خزينة) وضبط (1171) قطعة سلاح أبيض وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (2 مسدس – 30 خزينة – أدوات وأجزاء التصنيع).

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (15) تشكيل عصابى ضموا (52) متهم إعترفوا بإرتكاب (116) حوادث سرقات متنوعة وضبط (55) قضية أحداث وإعادة (22) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (87) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (112) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (463003) حكم قضائى ، بينها (1728) حكم جناية، و (168140) حكم حبس، و(228581) حكم غرامة، و(64554) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (108) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (1471إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 198585 جنيه)، وضبط (20) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (172188 لتر – 20 طن مازوت) لبيعها فى السوق السوداء وضبط (8999) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2474٫993) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (241) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (332٫816 طن- 254396 عبوة غذائية – 376600 قطعة حلوى) ، وكذا ضبط (53) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (7٫348 طن – 1051 عبوة "زيت طعام" – 155رغيف خبز- 153بطاقة ذكية – 2 ماكينة صرف، وضبط (3165) مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (18٫11 طن – 130 قطعة)، وضبط (25) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (172٫577 طن – 3300 لتر – 1560 عبوة- 18000 قطعة)، وضبط (4) قضايا فى مجال حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (12٫75 طن)، وضبط (1942) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية .. بمضبوطات بلغت (160٫883 طن – 1088 لتر - 27503 عبوة – 13537 قطعة) وضبط (370) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (3517 عبوة) وضبط (5) قضايا فى مجال البيع بأزيد مواد بناء .. بمضبوطات بلغت

(80 طن وضبط (113) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت (520٫408 طن – 152688 لتر – 1051 عبوة - 171 قطعة- 1328 إسطوانة – 263054 متر) سلع مُدعمة متنوعة وضبط (61) قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" .. بمضبوطات بلغت (871 طن ، 566 كيلو جرام أقماح) ، بينها ضبط (41) قضية بعدد من " الصوامع – المطاحن – المخازن – المحال" .. بمضبوطات بلغت (667,342 طن أقماح) وضبط (20) قضية بنقاط التفتيش والأكمنة بين المحافظات.. بمضبوطات بلغت (204,224 طن أقماح).

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (59548) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (41,946,804) مليون جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (2022) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2,678,314,606) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (1,868,914) مليون جنيه.

وفي مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (83) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (253,651,035 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط عدد (68) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بمضبوطات بلغت (85,707,716 مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 33,911,319 مليون جنيه).. بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (119,619,035 مليون جنيه).

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط تشكيل عصابى ، ضم (6) متهمين ، إرتكبوا (13) واقعة وضبط (1300) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفي قضايا المصنفات تم ضبط (285) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (162) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (وحدة معالجة مركزية – هاتف محمول) ، وكذا ضبط (123) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات (كتب أدبية وملازم تعليمية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وفي مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (379) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1826) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و(538) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و(174) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و(241) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (673) لنش سياحى.

و فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1209) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (756,535 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (111,300 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين، وزنت (33,604 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (10,634 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (4,156 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1,157 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (505 جرام)، و(22,916 ألف قرص مؤثر مخدر)، و ( 12,644 ألف قرص ترامادول مخدر)، و(120سم3) ماكستون فورت، وضبط قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (1,171,000,000) مليار جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (3) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (17,000,000مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (7) قضايا بإجمالى (11) متهم .. بمضبوطات بلغت (365 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (315148) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (65614 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2427موقف عشوائى) وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (402 سيارة – 50 دراجة نارية) وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (13451) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة"، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (174) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (469) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات وفحص (470) مركبة وتبين عدم مخالفة عدد (36) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4517) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (216) سائق منهم، كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية ، وفى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد (1978) مخالفة الأجهزة الصوتية ، ضبط عدد (2059) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط عدد (4149) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، ضبط عدد (3820) مخالفة ملصقات، وضبط عدد (198) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (626) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1070) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (1370) ملصقات مخالفة ، ضبط عدد (5) زجاج ملون.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (23) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية) ، وكذا (52) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية– جنحة مرورية، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (817) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.