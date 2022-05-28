التشيك تخطط لمنح اللاجئين الأوكرانيين تخفيضًا 20 بالمائة على أسعار الطاقة

ونقل راديو "براغ الدولي"، اليوم السبت، عن وزير التجارة والصناعة التشيكي، جوزيف سيكيلا، قوله إنه لا تزال التفاصيل المتعلقة بالمقترح في حاجة إلى العمل عليها.



وأشار سيكيلا إلى أن مسئوليه يعدون تشريعًا من شأنه أن يساعد الأسر في توفير تكاليف الطاقة ويشجعهم على الحفاظ عليها، الأمر الذي وصفه بـ "المهم" فيما يتعلق بخطط تقليل تقليل اعتماد التشيك في الطاقة على روسيا.