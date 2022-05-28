اليوم السابع
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السبت، 28 مايو 2022 10:43 م
أكرم القصاص
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التشيك تخطط لمنح اللاجئين الأوكرانيين تخفيضًا 20 بالمائة على أسعار الطاقة

السبت، 28 مايو 2022 10:00 م
التشيك تخطط لمنح اللاجئين الأوكرانيين تخفيضًا 20 بالمائة على أسعار الطاقة لاجئون أوكرانيون
أ ش أ

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تخطط الحكومة التشيكية لمنح اللاجئين الأوكرانيين لديها تخفيضا يصل إلى 20 بالمائة على الطاقة، بغرض مساعدتهم على التعامل مع أسعار الطاقة المتزايدة سريعًا.

ونقل راديو "براغ الدولي"، اليوم السبت، عن وزير التجارة والصناعة التشيكي، جوزيف سيكيلا، قوله إنه لا تزال التفاصيل المتعلقة بالمقترح في حاجة إلى العمل عليها.


وأشار سيكيلا إلى أن مسئوليه يعدون تشريعًا من شأنه أن يساعد الأسر في توفير تكاليف الطاقة ويشجعهم على الحفاظ عليها، الأمر الذي وصفه بـ "المهم" فيما يتعلق بخطط تقليل تقليل اعتماد التشيك في الطاقة على روسيا.

يذكرأن، أعلن وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، اليوم السبت، وصول نسخة مطورة من مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز إم 109 إلى البلاد.

وقال ريزنيكوف عبر موقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إنني"يسعدني الإعلان تجديد تمويل أسطولنا المدفعي عيار 155 ملم حيث تلقينا نسخة مطورة من مدافع هاوتزر من طراز إم 109 ذات المعدات عالية الجودة"، موضحا أن تسليمها لأوكرانيا جاء في أعقاب التعاون المكثف بين العديد من البلدان.

وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن المدافعين الأوكرانيين يستخدمون 3 أنواع من المدفعية عيار 155 ملم على خط المواجهة وهي إم 777 و إف إتش 70، مؤكدا أن الدفاع الساحلي لأوكرانيا لن يتم تعزيزه فقط من خلال صواريخ هاربون المضادة للسفن بل سيتم نشر طواقم أوكرانية مدربة أيضا.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن توفير هذه الصواريخ جاء نتيجة تعاون بين عدة دول ما سمح لأوكرانيا باستلام صواريخ هاربون من شركاء دنماركيين بمشاركة أصدقاء بريطانيين بالإضافة إلى استقبال أكثر من 100 طائرة بدون طيار أمريكية من مختلف الأنواع.

 


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