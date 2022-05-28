التحقيق مع المتهم بقتل 5 أشخاص داخل مزرعة فى الريف الأوروبى

كتب ـ أحمد الجعفرى

بدأت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد التحقيق مع المتهم بقتل 5 أشخاص داخل مزرعة الريف الأوروبى، وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات بالقتل العمد لخمسة أشخاص وحيازة سلاح أبيض.

ومن المقرر أن يصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى مكان ارتكابه الجريمة ليجرى معاينة تصويرية لكيفية تنفيذها، بعد مواجهته بما جاء فى التحقيقات.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل (5 أشخاص) من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم.

بالفحص تبين نشوب خلافات إجتماعية بين (أحد الأشخاص " المجنى عليه –مزارع") وشريكة بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة ( الجانى )، وذلك لارتباط الجانى عاطفياً بإحدى كريمتى "المجنى عليه"، قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.