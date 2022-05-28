التحقيقات: المتهمون بسرقة حقيبة سيدة فى مصر الجديدة ارتكبوا 5 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بسرقة حقيبة يد سيدة بمنطقة مصر الجديدة، بأسلوب الخطف، اعتادوا الإجرام، ولهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكاب 5 جرائم سابقة بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (3) أشخاص يستقلون سيارة "أجرة" لقيام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلهـا (هاتف محمول - مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصية) حال سيرها بدائرة القسم ولاذوا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها ملك (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهتـــه إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (شخصين ، مقيمان بذات العنوان)، حيث أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بأقوال المتهم الأول أيداها، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط ( الهاتف المحمول المستولى عليه) ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.