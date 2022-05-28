اليوم السابع
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البنتاجون: الولايات المتحدة مستمرة في دعم أوكرانيا

السبت، 28 مايو 2022 09:05 ص
البنتاجون: الولايات المتحدة مستمرة في دعم أوكرانيا البنتاجون
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي اليوم السبت أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم أوكرانيا بمعركتها ضد العملية العسكرية الروسية.

وقال كيربي في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن القتال يستدعي حاليا أسلحة بعيدة المدى، وأن الولايات المتحدة تصب تركيزها على توفير المعدات والإمدادات المطلوبة"، معلنا أنه تم تسليم أوكرانيا حاليا 100 مدفع هاوتزر إلى جانب عدد من الأسلحة".

وكان كيربي قد أعلن أمس الجمعة أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها حاليا قوات مسلحة في أوكرانيا، وأن موقف القيادة الأمريكية من هذه القضية لم يتغير.

 


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دعم أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية


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