البرازيل.. مصرع 25 شخصا على الأقل فى تساقط غزير للأمطار شمال شرق البلاد

كتب محمد جمال

لقى 25 شخصا على الأقل مصرعهم في تساقط أمطار غزيرة في شمال شرق البرازيل، وقالت السلطات في ولاية بيرنامبوكو الواقعة شمال شرق البرازيل إن 25 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم السبت بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على منطقة ريسيف عاصمة بيرنامبوكو منذ الثلاثاء.

وقال مصدر فى الدفاع المدنى يوم السبت وحده لقى 25 شخصا مصرعهم في مواقع متفرقة من المنطقة.

يذكرأن، شهدت ولايات شرق الهند فيضانا مدمرا أدى إلى حصاد الأرواح وتهجير المواطنين، حيث لقى ما لا يقل عن 69 شخصا مصرعهم إثر هطول الأمطار، ما تسبب فى هبوط أراضى وانقطاع الأسلاك والعواصف الرعدية، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوربية صورا للفيضان.

وغمرت الأمطار الغزيرة ولاية آسام في شمال شرق الهند، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية عديدة أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص وتزداد المخاوف من انقطاع الإمداد بالمواد الأساسية، مثل الوقود والخضروات عن أجزاء من الولاية بعد أن ألحقت الانهيارات الأرضية بعض الأضرار بخطوط السكك الحديدية والطرقات وجعل الوصول إليها صعبا.

يقول الخبراء إن الطقس القاسي الذي تشهده دول عدة حول العالم سببه ظاهرة التغير المناخي، وقد ازداد سوءًا في جنوب آسيا بسبب بناء السدود وإزالة الغابات ومشاريع التنمية الفائقة.